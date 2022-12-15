Эндрик прокомментировал свой переход из «Палмейраса» в «Реал» летом 2024 года

Бразильский нападающий «Палмейраса» Эндрик, который летом 2024 года станет игроком мадридского «Реала», прокомментировал подписание контракта с испанским клубом.



«Я благодарю «Палмейрас», величайший клуб Бразилии, чемпиона Южной Америки, чемпиона мира и навсегда клуб моего сердца за то, что он дал мне всё необходимое, чтобы стать тем, кем я являюсь сегодня. За то, что помог мне осуществить мои мечты и за уважение моего желания и желания моей семьи выполнить ещё одну. Пока я не перейду в «Реал», я буду продолжать посвящать себя всего «Палмейрасу»: ещё больше голов, побед, титулов и радости для наших болельщиков», — приводит слова Эндрика официальный сайт «Палмейраса».



16-летнему Эндрику летом 2024 года исполнится 18 лет, именно поэтому тогда он сможет присоединиться к «Реалу».

В Барселоне празднуют выход Месси и Аргентины в финал ЧМ-2022: