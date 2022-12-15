Романо: «Челси» зимой подпишет нападающего «Мольде» за € 10 млн
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Новое руководство «Челси» продолжает свою политику подписания молодых талантов. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, зимой синие подпишут 19-летнего нападающего «Мольде» Датро Фофана за € 10 млн.
Руководства лондонского и норвежского клубов уже сошлись в цене за игрока, и в данный момент ведутся активные переговоры об условиях личного контракта с футболистом Кот-Д'Ивуара. Как только все детали будут улажены, трансфер будет полностью оформлен.
Нападающий провёл за «Мольде» в норвежской Высшей лиге 24 матча в минувшем сезоне, в которых забил 15 мячей (в том числе 3 с пенальти) и отдал 3 результативные передачи. Также на счету Фофана четыре гола за клуб в Лиге конференций.
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