Непомнящий: когда нужно, Мбаппе сверкнёт так, что уму непостижимо. Ну, так же как Месси

Футбольный тренер Валерий Непомнящий прокомментировал итоги полуфинального матча чемпионата мира 2022 года между сборными Франции и Марокко (2:0).



«В сборной Марокко более половины футболистов родились или выросли во Франции. А в самой команде Франции, посчитали, 13 футболистов так или иначе выходцы из других стран? Да, вот такое взаимопроникновение. А марокканцы играли очень достойно. Мне кажется, если брать по совокупности, они были лучшими. За исключением роли личности в истории, ведь в итоге всё решают конкретные люди. А фигуры, которые решили задачу, это Гризманн и Мбаппе.



Марокканцы создавали много моментов, но забить не могли. А Мбаппе со вторым голом в их ворота просто шедевр сотворил, проскочил мимо четверых, покатил или бил в дальний. Всё сделал здорово. Ну, так же как Месси. Когда нужно, так сверкнёт, что там просто уму непостижимо, как творятся такие чудеса. У Марокко не оказалось такой фигуры.



Успех марокканцев можно назвать открытием новой эры африканского футбола? Дай бог. Конечно, талантов много. Просто их надо организовать, создать условия. И потом — бойтесь.



У кого больше шансов Кубок мира, у Аргентины или у Франции? Реально, мне кажется, французы имеют некоторое преимущество, но очень хочется, чтобы Месси всё-таки завоевал титул», — цитирует Непомнящего «КП Спорт».