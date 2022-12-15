Дешам — о финале ЧМ: в конце матча кто-то точно получит третью звезду на футболке
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал предстоящий финал чемпионата мира с Аргентиной, а также высказался о нападающем соперника — нападающем Лионеле Месси.
«Эта аргентинская команда отличается от той, с которой мы играли четыре года назад. У нас есть два состава с отличным качеством, и ключевые игроки должны изменить ситуацию. Возможно, команда, которая сделает меньше ошибок, выиграет игру. Но определённо в конце матча кто-то получит третью звезду на футболке», — приводит слова Дешама издание Evening Standard.
Финальный матч мирового первенства между сборными Франции и Аргентины состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало встречи в 18:00 мск.
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