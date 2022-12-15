Романо сообщил, что Сантуш уволен с поста главного тренера сборной Португалии
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Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш отправлен в отставку со своей должности.
«Фернанду Сантуш больше не является главным тренером сборной Португалии. Решение было принято после чемпионата мира. Португалия назначит нового главного тренера в ближайшие недели», — написал Романо в одной из своих соцсетей.
68-летний специалист возглавлял португальскую команду с 2014 года. Под его руководством Португалия стала чемпионом Европы в 2016 году, а также победителем Лиги наций УЕФА в 2019 году. На чемпионате мира 2022 года по футболу в Катаре португальцы дошли до четвертьфинала, в котором уступили сборной Марокко (0:1).
Португальцы – о роли Роналду в сборной Португалии:
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