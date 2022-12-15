Мбаппе — лидер по количеству обводок на чемпионате мира

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе является лучшим игроком чемпионата мира — 2022 по количеству обводок. Об этом сообщает Statman Dave.

Француз обводил соперников 21 раз. На втором месте по этому показателю полузащитник национальной команды Германии Джамал Мусиала. Он обвёл соперников 19 раз. При этом немцы покинули турнир сразу после окончания группового этапа из-за невыхода из группы.

Чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре из-за погодных условий. В финале катарского турнира встретятся сборные Аргентины и Франции. Эти команды в последний раз встречались между собой в официальном матче в 2018 году — на чемпионате мира в России.

ЧЕ там на ЧМ | Аргентина в финале, а в Катаре была русская туса