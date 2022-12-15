Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе — лидер по количеству обводок на чемпионате мира

Мбаппе — лидер по количеству обводок на чемпионате мира
Комментарии

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе является лучшим игроком чемпионата мира — 2022 по количеству обводок. Об этом сообщает Statman Dave.

Француз обводил соперников 21 раз. На втором месте по этому показателю полузащитник национальной команды Германии Джамал Мусиала. Он обвёл соперников 19 раз. При этом немцы покинули турнир сразу после окончания группового этапа из-за невыхода из группы.

Чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре из-за погодных условий. В финале катарского турнира встретятся сборные Аргентины и Франции. Эти команды в последний раз встречались между собой в официальном матче в 2018 году — на чемпионате мира в России.

ЧЕ там на ЧМ | Аргентина в финале, а в Катаре была русская туса

Судьи вытащили Мбаппе в финал вслед за Месси! Что творится на ЧМ-2022 Судьи вытащили Мбаппе в финал вслед за Месси! Что творится на ЧМ-2022
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022