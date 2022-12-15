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Франко Камоцци: для выхода в финал ЧМ-2022 Марокко не хватило Мбаппе и Жиру

Франко Камоцци: для выхода в финал ЧМ-2022 Марокко не хватило Мбаппе и Жиру
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Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал выход сборной Франции в финал чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Ранее команда Дидье Дешама в полуфинале обыграла Марокко (2:0).

«Не могу сказать, что Франция заслужила выход в финал ЧМ-2022. Они сыграют там, так как у них есть футболисты, которые могут решить исход матча — Мбаппе и Жиру. Если бы у Марокко был сильный нападающий, то, скорее всего, именно они вышли бы в финал. Им как раз не хватило Мбаппе и Жиру», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

В финале ЧМ-2022 сборная Франции сыграет с командой Аргентины. Встреча состоится на стадионе «Лусаил Айконик» в воскресенье, 18 декабря. Начало — в 18:00 мск.

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