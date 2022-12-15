Защитник Хорватии Гвардиол: когда Месси играет за Аргентину, это особенный футболист

Защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол высказался о нападающем Аргентины Лионеле Месси, с которым ему пришлось столкнуться в проигранном полуфинале чемпионата мира (0:3).

«Я ранее уже играл против Месси, но он совершенно другой футболист, когда выступает за сборную. Надеюсь, когда в следующий раз встречусь с ним, то смогу обыграть его. Однажды я расскажу своим детям, что играл против лучшего футболиста в истории в полуфинале чемпионата мира, а в конце плакал не из-за своих неудач, а по иной причине.

Но в мире нет игрока, который не совершал бы ошибок, особенно на позиции защитника. Ошибки — неотъемлемая часть спорта, и их наверняка будет больше. Но я постараюсь, чтобы их было как можно меньше», — приводит слова Гвардиола Mundo Deportivo.

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