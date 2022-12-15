Защитник Хорватии Гвардиол: когда Месси играет за Аргентину, это особенный футболист

Защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол высказался о нападающем Аргентины Лионеле Месси, с которым ему пришлось столкнуться в проигранном полуфинале чемпионата мира (0:3).
«Я ранее уже играл против Месси, но он совершенно другой футболист, когда выступает за сборную. Надеюсь, когда в следующий раз встречусь с ним, то смогу обыграть его. Однажды я расскажу своим детям, что играл против лучшего футболиста в истории в полуфинале чемпионата мира, а в конце плакал не из-за своих неудач, а по иной причине.
Но в мире нет игрока, который не совершал бы ошибок, особенно на позиции защитника. Ошибки — неотъемлемая часть спорта, и их наверняка будет больше. Но я постараюсь, чтобы их было как можно меньше», — приводит слова Гвардиола Mundo Deportivo.
Болельщики Аргентины поклоняются образу Лионеля Месси:
- 15 декабря 2022
-
21:24
-
21:20
-
21:20
-
21:18
-
21:07
-
21:06
-
21:05
-
21:00
-
20:51
-
20:47
-
20:43
-
20:31
-
20:30
-
20:21
-
20:20
-
20:10
-
20:03
-
20:00
-
19:50
-
19:40
-
19:37
-
19:20
-
19:19
-
19:16
-
19:09
-
19:08
-
19:00
-
18:47
-
18:38
-
18:22
-
18:15
-
18:02
-
17:55
-
17:42
-
17:26