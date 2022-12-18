Аргентина — Франция: во сколько матч чемпионата мира — 2022, где смотреть

Сегодня, 18 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле состоится финальный матч чемпионата мира 2022 года в Катаре. Встретятся действующий победитель турнира сборная Франции и команда Аргентины. Стартовый свисток игры прозвучит в 18:00 по московскому времени.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



Сборная Франции на стадии плей-офф обыграла команды Польши (3:1), Англии (2:1) и Марокко (2:0). Аргентинцы оказались сильнее Австралии (2:1), Нидерландов (2:2, 4:3 пен.) и Хорватии (3:0).



Франция является действующим чемпионом мира. В финале ЧМ-2018 на стадионе «Лужники» в Москве команда Дидье Дешама уверенно обыграла Хорватию (4:2).