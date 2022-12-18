Аргентина — Франция: прямая трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 18:00

Сегодня, 18 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле состоится финальный матч чемпионата мира 2022 года в Катаре. Встретятся действующий победитель турнира сборная Франции и команда Аргентины. Стартовый свисток игры прозвучит в 18:00 по московскому времени.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



За всю историю сборные Франции и Аргентины встретились между собой пять раз. Четыре раза победу одерживали аргентинцы: 1:0 (1930 год), 2:1 (1978), 1:0 (2007) и 2:0 (2009). Франция единственный раз обыграла Аргентину в 2018 году в 1/8 финала чемпионата мира в России (4:3).



Напомним, в финале ЧМ-2018 Франция одержала уверенную победу над Хорватией (4:2).