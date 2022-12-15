Динияр Билялетдинов: Франция обхитрила Марокко — они попались в ловушку

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал полуфинальный матч между Францией и Марокко (2:0).

«Марокканцы попались в ловушку французов. Французы успели забить, когда выманили Марокко. Да, марокканцы владели игрой, но это было с подачи французов. Многие команды обжигались, играя с Марокко первым номером. Но Франция всё правильно сделала — это была тактическая задумка.



Французы молодцы в плане выдержки. Они понимали, что рано или поздно забьют гол, но забили рано. Мы всю игру смотрели доминирование Марокко, но с Францией тяжело доминировать. Всё на результат. И французы, и марокканцы — молодцы.



Если честно, я впервые увидел, что Марокко играет в атакующий футбол, при этом делает это неплохо. Мне было интересно посмотреть, как марокканцы перестроятся после пропущенного гола. Но они не перестроились, и пропущенный гол для них не оказался таким критичным. Французам надо отдать должно, что они сыграли грамотно позиционно и обхитрили марокканцев», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.