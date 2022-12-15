Польский арбитр Шимон Марциняк обслужит финал ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией

Совсем скоро будет сыгран финал чемпионата мира по футболу, в котором встретятся сборные Франции и Аргентины. Как сообщает официальный сайт польской федерации футбола, решающий матч за титул чемпиона мира обслужит польский арбитр Шимон Марциняк. Помогать ему на бровке будут лайнсмены Павел Сокольницкий и Томаш Листкевич.
Ранее Марциняк уже обслуживал встречи каждой из команд, которые встретятся в финале. В матче второго тура группового этапа польский судья работал на игре Франция — Дания (2:1), а в 1/8 финала возглавлял судейство матча между Аргентиной и Австралией (2:1).
Финал чемпионата мира в Катаре между Францией и Аргентиной состоится в воскресенье, 18 декабря. Стартовый свисток Шимона Марциняка прозвучит в 18:00 мск.
Беспорядки на улицах Парижа после победы Франции в 1/2 ЧМ-22:
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