Изидор и Камано раздумывают, чтобы не возвращаться в «Локо». Едвай приостановит контракт

Защитник «Локомотива» Тин Едвай приостановит контракт с клубом и уйдёт в аренду в один из клубов эмиратской лиги. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Также ещё несколько легионеров «Локо» задумались над тем, чтобы не возвращаться в клуб. Об этом раздумывают Франсуа Камано и Вильсон Изидор, несмотря на подписанные дополнительные соглашения с клубом. К обоим есть интерес из Франции», — добавил источник «Чемпионата»
Тин Едвай – уроженец Загреба, являющийся воспитанником местного «Динамо». Во взрослом футболе дебютировал в феврале 2013 года в возрасте 18 лет и в первом же сезоне стал чемпионом Хорватии. Помимо загребского «Динамо», защитник успел поиграть за итальянскую «Рому» и немецкие «Аугсбург» и «Байер 04».
Также Едвай вызывается в сборную Хорватии, в составе которой уже сыграл 26 матчей и отметился двумя голами. В национальной сборной защитник стал обладателем серебряных наград на чемпионате мира 2018 года в России.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги хорват провёл 14 матчей, в них он не отметился результативными действиями.
- 15 декабря 2022
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