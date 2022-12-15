Мартинес: Месси может играть до 50 лет. Он делает так, что сложные вещи кажутся простыми

Голкипер сборной Аргентины по футболу Эмилиано Мартинес поделился мнением, до какого возраста может играть нападающий и капитан национальной команды Лионель Месси.
«Считаю, что Месси может играть до 50 лет. Он находится в отличной форме и очень хорош. Он делает так, что сложные вещи кажутся простыми, а это тяжелее всего. То, насколько хорош его удар, — это нечто. Он ставит мяч, смотрит на тебя — а затем бьёт прямо в верхнюю девятку. Если же он промахивается, то мяч все равно попадает в штангу или перекладину. Поразительная левая. Он невысок, но силён», — цитирует Мартинеса Metro.
Сборная Аргентины в финале чемпионата мира 2022 года сыграет с командой Франции. Встреча состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало — в 18:00 мск.
Игроки сборной Аргентины спели песню, оскорбляющую англичан:
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