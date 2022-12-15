Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш покинул пост главного тренера сборной Португалии. Об этом сообщает пресс-служба команды в своей социальной сети.

Португальцы с Сантушем на тренерском посту дошли на чемпионате мира — 2022 до четвертьфинала, в котором минимально уступили команде Марокко (0:1). На Евро-2020 команда вышла в 1/8 финала, в которой минимально проиграла Бельгии, а на ЧМ в России тоже стала участницей 1/8 финала, где оказалась слабее Уругвая. На Евро-2016 команда одержала победу.

68-летний специалист возглавлял португальскую команду с 2014 года. Под его руководством Португалия стала также победителем Лиги наций УЕФА в 2019 году.

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