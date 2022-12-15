Алип: конкуренция на меня не давит

Защитник «Зенита» Нуралы Алип поделился ожиданиями от своих выступлений за сине-бело-голубых. Также он рассказал, что думает о конкуренции внутри команды.

«Никакого давления от конкуренции нет — в лучшем клубе России по-другому быть не может! Буду работать, дай бог, думаю, всё получится. Лично для меня главное воспоминание — это победа в Суперкубке России над красно-белыми — 4:0. Тогда и поддержка на трибунах, и игра на поле были на высшем уровне. Такие моменты — на всю жизнь.

Очень хочу помочь команде взять очередной титул и добавить на эмблему вторую звезду. Для всех нас это задача номер один. Сейчас довольно много приятных хлопот — через неделю мне исполнится 23 года, а 18 декабря у меня свадьба! Понемногу возвращаюсь к тренировкам, несколько занятий уже было, но из-за свадьбы, думаю, пару дней пропущу. А так весь отпуск буду в Алматы, рядом с родными и близкими», — цитирует Алипа пресс-служба клуба.