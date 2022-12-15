«Шахтёр» подал документы в CAS для обжалования решения ФИФА по расторжению контрактов

Украинский «Шахтёр» подал документы в Спортивный арбитражный суд (CAS) для обжалования решения ФИФА, которое позволяет иностранным футболистам в одностороннем порядке приостанавливать свои контракты с клубом, сообщает The Athletic.
Спор возник после того, как 21 июня было объявлено решение ФИФА, по которому иностранные игроки и тренеры имеют право приостановить действие своих контрактов с украинскими клубами до 30 июня 2023 года, если до 30 июня текущего года между игроком или тренером и их клубом не будет достигнуто взаимное соглашение.
«Шахтёр» в это время проводил переговоры о нескольких продажах, рассчитывая получить за игроков деньги. Например, клуб обсуждал трансфер форварда Манора Соломона в английский «Фулхэм», но после решения ФИФА сделка сорвалась. Решение ФИФА означало, что у «Шахтёра» оставалось чуть больше недели, чтобы завершить продажи, в то время как клубы-покупатели и агенты игроков знали, что они могут просто подождать до 30 июня и не платить клубу.
«Шахтёр» в итоге понёс € 40 млн прямых убытков и до €50 млн в общем. В апелляции клуба содержится требование отменить решение ФИФА, а также обязать организацию возместить ущерб клубу. Юристы «Шахтёра» утверждают, что в соответствии с украинским и швейцарским законодательством не существует законных оснований для приостановления трудовых договоров, и что ФИФА не должна вмешиваться в договорные отношения, стороной которых она не является.
- 15 декабря 2022
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