«Атлетико» предложил «Челси» подписать Феликса и Кунью

Мадридский «Атлетико» пытается решить, что сделать с футболистами, которые не нужны главному тренеру Диего Симеоне. Как сообщает издание Evening Standard, «матрасники» предложили двух своих футболистов, нападающих Жоау Феликса и Маттеуса Кунью, лондонскому «Челси».
В данный момент синие заинтересованы в подписании форварда после того, как албанский нападающий Армандо Броха получил травму крестообразных связок, из-за которой выбыл минимум на 6 месяцев. Лондонцы ранее уже подписали в нападение игрока «РБ Лейпциг» Кристофера Нкунку, однако французский игрок по договоренности сможет присоединиться к новой команде только летом 2023 года.
В связи с этим «Челси», помимо изучения предложения «Атлетико», раздумывает над тем, чтобы подписать форварда «Барселоны» Мемфиса Депая, чей контракт с каталонским клубом истечёт летом 2023 года. Также на карандаше у английского гранда находится форвард дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко.
- 15 декабря 2022
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