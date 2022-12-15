Дмитрий Радченко: мне не жалко Марокко. И так превзошли все ожидания на ЧМ-2022

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал вылет сборной Марокко в полуфинале чемпионата мира по футболу после поражения от Франции (0:2).

«Мне не жалко Марокко. И так превзошли все ожидания на ЧМ-2022 — дошли до полуфинала. Я был уверен, что французы победят», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Сборная Марокко по ходу турнира сумела выиграть свою группу, обогнав Хорватию, Бельгию и Данию. В 1/8 марокканцы победили Испанию в серии послематчевых пенальти (3:0, 0:0 в основное время), а в четвертьфинале одержали верх над Португалией (1:0). У африканской команды ещё есть шансы получить медали по итогам соревнования. В субботу, 17 декабря, Марокко сыграет с Хорватией в матче за третье место, начало — в 18:00 мск.