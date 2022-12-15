Министр спорта Польши: назначение Марциняка на финал ЧМ — большой успех, но я не удивлён

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук прокомментировал назначение польского арбитра Шимон Марциняка обслуживать финал чемпионата мира по футболу.
«Когда был в Катаре, я разговаривал с Шимоном Марциняком и узнал, что он входит в финальную тройку, рассматриваемую для судейства финала. Я не удивлён, но это большой успех. Думаю, это также является доказательством того, что в польском футболе проделано много хорошей работы в области профессионализации судейской профессии. В мире видят, что в Польше многое меняется к лучшему. Это большой личный успех Марциняка и его коллег, с которыми он формирует судейскую бригаду.
Я счастлив, потому что это первый подобный большой успех польского футбола с 1990 года, когда Михал Листкевич работал в финале чемпионата мира в качестве лайнсмена. Сегодня у нас полный состав польских арбитров в поле и на линии, потому что с тех пор правила изменились», — приводит слова Бортничука Przeglad Sportowy.
- 16 декабря 2022
-
00:16
-
00:15
-
00:08
- 15 декабря 2022
-
23:55
-
23:54
-
23:35
-
23:32
-
23:31
-
23:30
-
23:17
-
23:10
-
22:55
-
22:44
-
22:41
-
22:38
-
22:30
-
22:18
-
21:52
-
21:45
-
21:43
-
21:39
-
21:37
-
21:31
-
21:24
-
21:20
-
21:20
-
21:18
-
21:07
-
21:06
-
21:05
-
21:00
-
20:51
-
20:47
-
20:43
-
20:31