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Министр спорта Польши: назначение Марциняка на финал ЧМ — большой успех, но я не удивлён

Министр спорта Польши: назначение Марциняка на финал ЧМ — большой успех, но я не удивлён
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Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук прокомментировал назначение польского арбитра Шимон Марциняка обслуживать финал чемпионата мира по футболу.

«Когда был в Катаре, я разговаривал с Шимоном Марциняком и узнал, что он входит в финальную тройку, рассматриваемую для судейства финала. Я не удивлён, но это большой успех. Думаю, это также является доказательством того, что в польском футболе проделано много хорошей работы в области профессионализации судейской профессии. В мире видят, что в Польше многое меняется к лучшему. Это большой личный успех Марциняка и его коллег, с которыми он формирует судейскую бригаду.

Я счастлив, потому что это первый подобный большой успех польского футбола с 1990 года, когда Михал Листкевич работал в финале чемпионата мира в качестве лайнсмена. Сегодня у нас полный состав польских арбитров в поле и на линии, потому что с тех пор правила изменились», — приводит слова Бортничука Przeglad Sportowy.

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