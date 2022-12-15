Ван гал: арбитр всю игру сочувствовал аргентинцам, а на нас не обращал внимания
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Бывший главный тренер сборной Луи ван Гал оценил работу главного арбитра испанца Матео Лаоса в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2022, в котором голландцы встречались с национальной командой Аргентины.
«ФИФА ошиблась в своём решении, потому что испанский арбитр провёл весь матч, разговаривая и сочувствуя аргентинцам, а на нас не обращал внимания. Уровень фолов совершенно не соответствовал жёсткости игры, с которой обе команды действовали на поле», — цитирует специалиста Mundo Deportivo.
Напомним, после матча аргентинские футболисты отпраздновали победу перед игроками сборной Нидерландов. Аргентинцы злорадствовали и корчили рожи. Во время встречи также произошёл ряд стычек.
ЧЕ там на ЧМ | Аргентина в финале, а в Катаре была русская туса:
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