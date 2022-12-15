Антонио Валенсия: В Южной Америке уже 20 лет не было победителя ЧМ, это должно беспокоить

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Эквадора Антонио Валенсия поделился мнением об отсутствии побед на чемпионат мира национальных команд из Южной Америки, а также о вылете сборной Бразилии с мундиаля в Катаре.

«В Южной Америке уже 20 лет не было победителя Кубка мира. И это должно нас действительно беспокоить. Я не знаю, почему это произошло. Возможно, мы не привыкли быть изолированными в тренировочном лагере чемпионата мира в течение 30 дней. Может быть, мы предпочли бы быть дома со своими семьями. Я не уверен, но, похоже, это большая проблема для нас. Если Аргентина не выиграет этот чемпионат мира, нам, вероятно, придется ждать ещё 20 лет.

Бразилия потерпела неудачу. Неймар взвалил команду на свои плечи. Он действительно хотел этого, и мне было жаль его, когда их команда вылетела с турнира. Бразилия столкнулась с Хорватией — очень профессиональной командой, которая была хорошо организована. Хорватия сражалась с Бразилией до конца, и именно поэтому произошло то, что произошло. Сборная Бразилии выбыла, потому что продолжала атаковать и оставила себя незащищенными сзади. А Бразилия была последней южноамериканской командой, выигравшей чемпионат мира в 2002 году», — написал Валенсия в своей колонке для The Athletic.