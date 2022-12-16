Макрон хочет взять Бензема, Погба и ряд других игроков с собой на финал ЧМ-2022

Министра спорта Франции Амели Удеа-Кастера сообщила, что президент страны Эммануэль Макрон хочет взять Карима Бензема и Поля Погба с собой на финал чемпионата мира 2022 года в Катар, сообщает RMC Sport.
Французская сборная сыграет в воскресенье, 18 декабря, с командой Аргентины.
Отмечается, что также Макрон хочет пригласить Н'Голо Канте, Мика Меньяна, Кристофера Нкунку и Преснеля Кимпембе. Отметим, что все эти футболисты пропускают турнир из-за различных травм.
«Я знаю, что он это хочет. Посмотрим, сможет ли всё это состояться с материальной и логистической точки зрения. В любом случае, президент хочет взять их с собой, чтобы они могли принять участие в этом приключении», — заявила Удеа-Кастера.
Матч между сборными Франции и Аргентины на стадионе «Лусаил Айконик» начнётся в 18:00 мск.
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