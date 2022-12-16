Валенсия: каждый игрок должен подражать Месси, он — стандарт

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия выразил надежду, что сборная Аргентины выиграет чемпионат мира, а также высказал мнение о капитане команды Лионеле Месси.

«Надеюсь, Аргентина сможет выиграть финал чемпионата мира. После поражения от Саудовской Аравии мы все думали, что Аргентина вернётся домой. Они неуклонно улучшали свою игру на протяжении всего турнира. Это сильная команда, и у них лучший игрок в мире. Когда в национальной команде есть такой игрок, как Месси, способный изменить ситуацию, это действительно помогает.



Я хочу, чтобы Аргентина выиграла ради Месси, за всё, чего он добился в своей карьере. Каждый игрок должен хотеть подражать его трудовой этике, его смирению, его выступлениям. Месси — это стандарт. Эта версия Месси, за которой я наблюдаю на турнире, действительно хочет выиграть чемпионат мира. Он полностью сосредоточен на этом. Для него это прекрасная возможность», — написал Валенсия в своей колонке для The Athletic.