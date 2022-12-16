Самая сексуальная футболистка опубликовала фото, чтобы подбодрить мужскую сборную Хорватии

23-летняя нападающая клуба «Грассхоппер» и женской сборной Хорватии Ана Мария Маркович в одной из социальных сетей опубликовала свои фотографии, чтобы подбодрить мужскую сборную Хорватии, которая потерпела поражение в полуфинале чемпионата мира — 2022 от команды Аргентины (0:3) и теперь сыграет в матче за третье место с Марокко.

«Как бы то ни было, я всё равно горжусь вами», — подписала она пост.

Нападающий сборной Бразилии Неймар оставил лайк под этими кадрами. Болельщики из Аргентины очень активно комментируют пост и просят прощения за то, что аргентинская сборная огорчила её и всю Хорватию.

Напомним, Маркович выступает за «Грассхоппер» с 2019 года. Ранее нападающая играла за «Цюрих». В составе «Цюриха» хорватская футболистка становилась чемпионкой Швейцарии (2018, 2019) и обладательницей Кубка страны (2018, 2019). С 2021 года Маркович вызывается в женскую национальную команду Хорватии. На счету нападающей пять матчей и один гол за сборную. Многие СМИ называют её самой сексуальной футболисткой в мире.