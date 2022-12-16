Невилл: предпочитаю Роналду, а не Месси, но всё зависит от того, как вы смотрите на футбол

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о статусе лучшего игрока в истории футбола.
«Фанаты Месси, Марадоны, Пеле, Криштиану Роналду могу сказать, что тема о лушчем игроке в истории закрыта. Но я не считаю, что финал чемпионата мира должен определять карьеру. При этом я считаю, что достижение Марадоны в 1986-м всегда будет висеть над Месси и Аргентиной. Если Месси победит, то у их ситуаций будет больше общего.
Но моё мнение не изменится. Я считаю его одним из величайших в истории, но это вопрос предпочтений. Я предпочитаю Роналду, а не Месси, понимая, что Месси два раза уничтожил мою команду в финалах Лиги чемпионов, а на этом турнире у него были невероятные моменты. Но всё упирается в то, как люди смотрят на футбол.
Если Аргентина проиграет в финале, то у нас не будет причин говорить, что Месси не является лучшим игроком. Если вы верили в него, как в величайшего игрока в истории футбола, то стоит и дальше придерживаться этого мнения», — приводит слова Невилла Sky Sports.
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