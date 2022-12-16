Гендиректор «Зенита» Медведев высказался против ужесточения лимита на легионеров в РПЛ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на возможное ужесточение лимита на легионеров.
«Лимит хотят ужесточить? Тема не новая. В хоккее вот приняли такое решение. Когда я был президентом КХЛ, то я отстаивал позицию, что пять легионеров — это оптимальное количество, которое позволяет и российским игрокам себя проявлять. Да и такой формат не задушит конкуренцию.
Что касается футбола, то конкуренция — это движущая сила. Нельзя менять лимит каждые полгода. С классными легионерами российские игроки станут сильнее в ходе тренировок и матчей, будут соответствовать уровню ведущих футболистов», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
С сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге действует лимит на легионеров по формуле «13+12». В командах может быть не более 13 иностранных футболистов и не менее 12 россиян. При этом на поле одновременно могут находиться не более восьми легионеров.
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