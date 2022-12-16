Лев Лещенко рассказал, за кого будет болеть в финале ЧМ

Народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко рассказал, за кого будет болеть в финале чемпионата мира в Катаре.



«Буду болеть за французов. Они хорошо играют. Техничный, разумный футбол, грамотная тактика, очень хорошие исполнители: Мбаппе, Гризманн. Это новое видение футбола. Аргентина играет традиционно, как было всегда. Французы явно выделяются из всего набора команд.



Если Аргентина проиграет в финале, мне будет жалко Месси. Но он и так уже по достоинству оценён. У него всё в порядке.



Не жду большого количества голов в финале? Думаю, что будет 1:1 и дополнительное время, но французы одолеют аргентинцев», — приводит слова Лещенко «РБ Спорт».



Финал чемпионата мира — 2022 в Катаре состоится 18 декабря.

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