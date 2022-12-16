Дмитрий Парфёнов: с удовольствием принял бы участие в ретроматче «Спартак» — «Реал»

Главный тренер футбольного клуба «Родина» Дмитрий Парфёнов сказал, что готов принять участие в ретроматче «Спартак» — «Реал» (Мадрид).



«Конечно, я бы с удовольствием принял участие в таком матче. Это очень хорошее мероприятие для болельщиков. Было бы приятно увидеться с игроками прошлого «Спартака». Плюс это дань памяти Илье Цымбаларю. Он этого заслуживает», — приводит слова Парфёнова «РБ Спорт».



«Спартак» хочет провести эту встречу в июне 2023 года, так как в следующем году исполняется 10 лет со дня ухода из жизни Ильи Цымбаларя. Его гол в ворота «Реала» в Лиге чемпионов входит в золотую коллекцию турнира.



В 1998 году «Спартак» одержал победу над «Реалом» со счётом 2:1 в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.