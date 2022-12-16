Андрей Канчельскис предложил вариант лимита на легионеров

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис предложил позаимствовать требования к легионерам у англичан.
«Чтобы к нам приезжали легионеры уровня Халка, нужны какие-то решения от наших руководителей. Возьмите, к примеру, Италию или Англию. Там нужно было сыграть 25% матчей за сборную своей страны. Когда я приезжал, нужно было сыграть 50% матчей за сборную своей страны. Если ты выступаешь за сборную, ты уже игрок совсем другого уровня, чем те бразильцы, которых к нам привозили пачками. Всё зависит от федерации. Если они примут такой закон и будут его придерживаться, то всё изменится.
Но у нас в федерации работают нефутбольные люди. Они ничего не понимают и не знают. Если ты никогда не играл в футбол, не варился в этой кухне – и вдруг начинаешь говорить, что ты разбираешься, тут, конечно, возникают вопросы.
Последний матч сборной показал, что у нас нет перспективных футболистов. Когда будут приезжать футболисты из других стран, тогда наши ребята будут тянуться, возможно, даже навязывать противостояние. Ведь у каждого есть самолюбие. И он будет думать: «Почему он играет, а я нет?» А если есть конкуренция, идёт развитие и клуба, и игрока», – приводит слова Канчельскиса Metaratings.
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