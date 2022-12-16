Динияр Билялетдинов: оказывается, марокканцы умеют атаковать. У Хорватии будут проблемы

Бывший российский футболист Динияр Билялетдинов оценил шансы сборных Марокко и Хорватии на победу в матче за третье место на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Обе команды всегда подстраиваются под ситуацию. Если до матча с Францией можно было сказать, что Марокко — это оборонительная команда, то сейчас оказывается, что они и атаковать умеют. Мягко говоря, у Хорватии будут проблемы», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сборная Марокко стала первой африканской командой в истории, которая примет участие в матче за третье место. В полуфинале марокканцы потерпели поражение в матче со сборной Франции (0:2). Хорватия будет играть за бронзу второй раз в своей истории. В 1998 году балканская команда выиграла медали за третье место. Хорватия сыграет в матче за бронзу после поражения от Аргентины в полуфинале (0:3).

Встреча Марокко и Хорватии состоится завтра, 17 декабря. Начало матча – в 18:00 мск.