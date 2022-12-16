Главный арбитр финала ЧМ Марциняк: сделаем всё, чтобы о судьях не было сказано ни слова

Главный арбитр финального матча чемпионата мира в Катаре Шимон Марциняк поделился своими ожиданиями от предстоящей встречи.
«Я ожидаю отличной игры. Аргентина и Франция — две великие команды с потрясающими именами, которые каждую секунду могут сделать что-то потрясающее. Мы уже судили обе команды, они нас знают. Это большая заслуга для нас, и мы постараемся этим воспользоваться. Мы сделаем всё, чтобы после игры о судьях не было сказано ни слова», — приводит слова Марциняка Przeglad Sportowy.
Ранее Шимон Марциняк уже обслуживал матчи команд-участниц финального поединка мундиаля. В 3-м туре группового этапа польский арбитр работал на встрече Франции и Дании (2:1), а в 1/8 финала обслуживал игру Аргентины и Австралии (2:1). Финальный поединок турнира состоится 18 декабря, начало – в 18:00 мск.
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