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Шалимов: самый большой бред в футболе — это матч за третье место на ЧМ. Полнейшая ерунда

Шалимов: самый большой бред в футболе — это матч за третье место на ЧМ. Полнейшая ерунда
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Известный российский футбольный тренер Игорь Шалимов раскритиковал идею проведения матчей за третье место на чемпионатах мира.

«Я бы вообще отменил матч за третье место. Самый большой бред в футболе — это матч за третье место на чемпионате мира. Играешь в полуфинале, проигрываешь, а потом надо играть какую-то непонятную игру. Полнейшая ерунда. На чемпионате мира должно быть первое и второе место, а остальные — домой», — сказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На чемпионате мира 2022 года в Катаре в матче за третье место сыграют сборные Марокко и Хорватии. Сборная Марокко стала первой африканской командой в истории, которая примет участие в матче за третье место. В полуфинале марокканцы потерпели поражение в матче со сборной Франции (0:2). Хорватия будет играть за бронзу второй раз в своей истории. В 1998 году балканская команда выиграла медали за третье место. Хорватия сыграет в матче за бронзу после поражения от Аргентины в полуфинале (0:3).

Встреча Марокко и Хорватии состоится завтра, 17 декабря. Начало матча – в 18:00 мск.

Расписание матчей ЧМ-2022
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