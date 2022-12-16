Шалимов: самый большой бред в футболе — это матч за третье место на ЧМ. Полнейшая ерунда

Известный российский футбольный тренер Игорь Шалимов раскритиковал идею проведения матчей за третье место на чемпионатах мира.

«Я бы вообще отменил матч за третье место. Самый большой бред в футболе — это матч за третье место на чемпионате мира. Играешь в полуфинале, проигрываешь, а потом надо играть какую-то непонятную игру. Полнейшая ерунда. На чемпионате мира должно быть первое и второе место, а остальные — домой», — сказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На чемпионате мира 2022 года в Катаре в матче за третье место сыграют сборные Марокко и Хорватии. Сборная Марокко стала первой африканской командой в истории, которая примет участие в матче за третье место. В полуфинале марокканцы потерпели поражение в матче со сборной Франции (0:2). Хорватия будет играть за бронзу второй раз в своей истории. В 1998 году балканская команда выиграла медали за третье место. Хорватия сыграет в матче за бронзу после поражения от Аргентины в полуфинале (0:3).



Встреча Марокко и Хорватии состоится завтра, 17 декабря. Начало матча – в 18:00 мск.