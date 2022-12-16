Шимон Марциняк: для меня судить финал ЧМ — всё равно что поднять Кубок мира
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Главный судья финального матча чемпионата мира Шимон Марциняк поделился эмоциями от назначения на решающий поединок турнира.
«Я мечтал об этом с самого детства. Когда я играл в футбол, думал, что смогу играть настолько хорошо, что выиграю чемпионат мира. Сегодня я футбольный арбитр, и для меня судить финал мундиаля — это всё равно что поднять Кубок мира вверх», — приводит слова Марциняка польское издание Przeglad Sportowy.
Шимон Марциняк будет первым польским арбитром в истории, который обслужит финал чемпионата мира по футболу. Ранее польские судьи уже принимали участие в решающем матче мундиаля, когда в 1990 году Михаил Листкевич работал на финальной игре между ФРГ и Аргентиной (1:0).
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