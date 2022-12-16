Булыкин: по величию и зарплате Мбаппе скоро может обогнать Месси и Роналду

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин считает, что нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе в ближайшие годы обойдёт Лионеля Месси и Криштиану Роналду в некоторых аспектах.

«Я думаю, следующее поколение величайших игроков, после поколения Месси и Роналду, будет представлять Мбаппе. Не знаю, обойдет ли Килиан Лионеля и Криштиану по количеству «Золотых мячей». Будет тяжеловато. Но по величию и заработной плате он может обогнать их в ближайшем будущем», — приводит слова Булыкина Metaratings.

Напомним, Килиан Мбаппе в составе сборной Франции сыграет в финале чемпионата мира — 2022. Соперником французов станет сборная Аргентины с Лионелем Месси. Игра состоится 18 декабря. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.