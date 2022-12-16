«Ювентус» и «Бавария» не хотят отпускать травмированных французских игроков на финал ЧМ

Совсем скоро состоится финал мирового первенства по футболу, в связи с чем президент Франции Эмманюэль Макрон планирует пригласить в Катар на решающий поединок с Аргентиной травмированных игроков трёхцветных. Однако, как сообщает Get French Football News, некоторые клубы остались не в восторге от таких инициатив, в том числе «Ювентус» и «Бавария».

Уточняется, что туринский клуб воздерживается от того, чтобы отпускать своего полузащитника Поля Погба в Катар, так как игрок уже долгое время продолжает восстанавливаться после полученных травм. Мюнхенский клуб, в свою очередь, не хочет отпускать защитника Лукаса Эрнандеса, который травмировался в 1-м туре мундиаля с Австралией (4:1), после чего перенёс операцию. Поэтому «Бавария» не планирует, чтобы игрок после хирургического вмешательства совершал шестичасовые рейсы в другую страну.

Решающий поединок за титул чемпиона мира по футболу между Францией и Аргентиной состоится в воскресенье, 18 декабря. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.