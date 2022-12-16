Кавазашвили: Сафонов — это достойная кандидатура вратаря для хорошего европейского клуба

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов — это подходящая вратарская кандидатура для хорошего европейского клуба. Также Кавазашвили напомнил, что сейчас российских игроков нет в топ-клубах Европы.

«На сегодняшний день российских футболистов нет в европейских топ-клубах. То, что Матвея Сафонова не приглашают в европейские клубы, – это абсолютно другой вопрос. Почему бы Матвею не очутиться в европейском клубе и не заиграть? Это достойная кандидатура вратаря для хорошего европейского клуба», — приводит слова Анзора Кавазашвили Metaratings.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего Матвея Сафонова в € 15 млн.