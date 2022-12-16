Кавазашвили: Сафонов — это достойная кандидатура вратаря для хорошего европейского клуба
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов — это подходящая вратарская кандидатура для хорошего европейского клуба. Также Кавазашвили напомнил, что сейчас российских игроков нет в топ-клубах Европы.
«На сегодняшний день российских футболистов нет в европейских топ-клубах. То, что Матвея Сафонова не приглашают в европейские клубы, – это абсолютно другой вопрос. Почему бы Матвею не очутиться в европейском клубе и не заиграть? Это достойная кандидатура вратаря для хорошего европейского клуба», — приводит слова Анзора Кавазашвили Metaratings.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего Матвея Сафонова в € 15 млн.
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