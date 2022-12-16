Месси: Альварес — удивительное открытие для Аргентины на ЧМ. Он прекрасный парень

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси оценил выступление своего товарища по национальной команде Хулиана Альвареса на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Никто и представить себе не мог, что Хулиан проявит себя таким важным игроком для нас. Помощь, которую он нам оказал, можно назвать абсолютно впечатляющей. Он экстраординарен на протяжении всего чемпионата мира, но особенно выделялся в матче с Хорватией. Он управлял игрой, боролся, создавал моменты, бился за команду. Для нас он стал удивительным открытием. Он заслужил всё это. Он прекрасный парень», — приводит слова Месси Manchester Evening News.

22-летний Альварес забил четыре гола в шести матчах чемпионата мира, чем помог сборной Аргентины дойти до финала мундиаля в Катаре, где аргентинцы сыграют со сборной Франции в воскресенье, 18 декабря. Начало матча – в 18:00 мск.

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