Сольбаккен: страшно наблюдать за тем, как Арсену Венгеру промывают мозги

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен прокомментировал слова бывшего наставника лондонского «Арсенала» Арсена Венгера о политике на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Страшно наблюдать за тем, как самому умному человеку в мире Арсену Венгеру, на которого многие равнялись на протяжении большого количества времени, каким-то образом промыли мозги и теперь он делает самые глупые заявления.

Страшно за всех людей, за которыми мы следили в футболе годами.

Сейчас происходит разделение мира на две стороны, и я боюсь, что всё станет только хуже», — приводит слова Сольбаккена TV2.

Ранее Арсен Венгер заявил, что в плей-офф чемпионата мира в Катаре смогли пробиться те сборные, которые сосредоточились на футболе, а не на политике, намекая на национальные команды Германии и Дании, известные своими политическими акциями на мундиале.

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