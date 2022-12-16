Сольбаккен: страшно наблюдать за тем, как Арсену Венгеру промывают мозги

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен прокомментировал слова бывшего наставника лондонского «Арсенала» Арсена Венгера о политике на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
«Страшно наблюдать за тем, как самому умному человеку в мире Арсену Венгеру, на которого многие равнялись на протяжении большого количества времени, каким-то образом промыли мозги и теперь он делает самые глупые заявления.
Страшно за всех людей, за которыми мы следили в футболе годами.
Сейчас происходит разделение мира на две стороны, и я боюсь, что всё станет только хуже», — приводит слова Сольбаккена TV2.
Ранее Арсен Венгер заявил, что в плей-офф чемпионата мира в Катаре смогли пробиться те сборные, которые сосредоточились на футболе, а не на политике, намекая на национальные команды Германии и Дании, известные своими политическими акциями на мундиале.
Политические акции ЧМ-2022. Поддержка Палестины
- 16 декабря 2022
-
11:03
-
11:00
-
10:55
-
10:38
-
10:35
-
10:16
-
10:15
-
10:14
-
10:00
-
10:00
-
09:59
-
09:58
-
09:50
-
09:39
-
09:35
-
09:26
-
09:15
-
09:13
-
08:51
-
08:44
-
08:38
-
08:32
-
08:30
-
08:25
-
08:04
-
02:56
-
02:51
-
01:57
-
01:19
-
01:02
-
00:54
-
00:53
-
00:43
-
00:41
-
00:16