Гладилин: «Спартаку» не требуются усиления. Покупка иностранца — это ослабление команды

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин считает, что красно-белым не нужны усиления в зимнее трансферное окно. По его словам, ни одна позиция в московской команде не требует усиления, а покупка иностранца может только ослабить «Спартак».

«Сейчас ни одна позиция в «Спартаке» не требует усиления. У команды нормальный и стабильный состав, а скоро вернутся и травмированные. Думаю, для решения поставленных задач ресурсы есть и усиливаться смысла нет. Сейчас проявляют себя молодые ребята. Если возьмут иностранца, то мы потеряем ещё одного молодого футболиста, потому что он сядет на лавочку. Покупка иностранца — это ослабление команды. Усиления для галочки могут испортить атмосферу.

Вижу ли я в «Спартаке» футболиста, который не оправдывает надежд и с которым нужно расстаться? Я бы так не сказал. Все проявляли себя в этом чемпионате, достойно прошли концовку. Если они сохранят второе место к концу чемпионата, то это будет хорошим результатом», — приводит слова Гладилина Legalbet.