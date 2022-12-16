Гладилин: «Спартаку» не требуются усиления. Покупка иностранца — это ослабление команды

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин считает, что красно-белым не нужны усиления в зимнее трансферное окно. По его словам, ни одна позиция в московской команде не требует усиления, а покупка иностранца может только ослабить «Спартак».
«Сейчас ни одна позиция в «Спартаке» не требует усиления. У команды нормальный и стабильный состав, а скоро вернутся и травмированные. Думаю, для решения поставленных задач ресурсы есть и усиливаться смысла нет. Сейчас проявляют себя молодые ребята. Если возьмут иностранца, то мы потеряем ещё одного молодого футболиста, потому что он сядет на лавочку. Покупка иностранца — это ослабление команды. Усиления для галочки могут испортить атмосферу.
Вижу ли я в «Спартаке» футболиста, который не оправдывает надежд и с которым нужно расстаться? Я бы так не сказал. Все проявляли себя в этом чемпионате, достойно прошли концовку. Если они сохранят второе место к концу чемпионата, то это будет хорошим результатом», — приводит слова Гладилина Legalbet.
- 16 декабря 2022
-
12:35
-
12:30
-
12:27
-
12:26
-
12:20
-
12:10
-
12:03
-
11:43
-
11:38
-
11:35
-
11:32
-
11:30
-
11:11
-
11:03
-
11:00
-
10:55
-
10:38
-
10:35
-
10:16
-
10:15
-
10:14
-
10:00
-
10:00
-
09:59
-
09:58
-
09:50
-
09:39
-
09:35
-
09:26
-
09:15
-
09:13
-
08:51
-
08:44
-
08:38
-
08:32