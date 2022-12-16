Ди Марцио: «Челси» и «Реал» претендуют на Гвардиола, но его цена выросла из-за игры на ЧМ

Известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио рассказал о клубах, которые интересуются защитником сборной Хорватии Йошко Гвардиолом.
«Я знаю, что на данный момент им больше всего интересуются «Челси» и «Реал». Они уже сделали предложения, но его трансферная стоимость резко возросла из-за выступления на чемпионате мира. «Челси», вероятно, попытается сделать запрос в январе, но «Реал» предпочитает летнюю сделку.
Я думаю, что Мадрид был бы лучшим вариантом для его карьеры. Не только потому, что мы говорим о «Реале», но и из-за присутствия Карло Анчелотти, он может сделать его лучше. Анчелотти знает толк в защите, и Гвардиолу на этом этапе его карьеры не помешала бы помощь итальянского тренера», — приводит слова Ди Марцио портал Soccernews.nl.
- 16 декабря 2022
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