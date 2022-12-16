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Ди Марцио: если Месси, Мбаппе и Неймар останутся в «ПСЖ», Рашфорд не будет игроком основы

Ди Марцио: если Месси, Мбаппе и Неймар останутся в «ПСЖ», Рашфорд не будет игроком основы
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Известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио поделился мнением о потенциальном переходе нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда в «ПСЖ».

«Является ли переходом на новый уровень для Рашфорда возможный трансфер в «ПСЖ»? Если он хочет быть главным в этом клубе, то нет. В конце концов, у них там уже играют Неймар, Мбаппе и Месси, и если они все останутся в Париже, то он никогда не сможет стать регулярным игроком основы. Так что всё зависит от будущего Мбаппе, Месси и Неймара. Если они останутся в «ПСЖ», то очевидно, что Рашфорду сейчас не время переезжать в Париж.

Этот подходящий момент наступит, когда Месси уйдёт, или когда Неймар покончит с этим, или Мбаппе. Он должен тщательно подумать о том, является ли «ПСЖ» лучшим решением для него, но это в основном зависит от ухода одного из этих трёх волшебников», — приводит слова Ди Марцио портал Soccernews.nl.

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