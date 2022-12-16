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Валерий Кечинов: марокканцы могут спокойно забрать у Хорватии третье место чемпионата мира

Валерий Кечинов: марокканцы могут спокойно забрать у Хорватии третье место чемпионата мира
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Бывший российский футболист Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча за третье место чемпионата мира между сборными Хорватии и Марокко.

«Марокканцы могут спокойно забрать у Хорватии третье место чемпионата мира. Ничего такого в Хорватии нет. У хорватов после этого чемпионата мира половина футболистов закончат свои выступления в сборной — команда будет строиться по-новому», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч за бронзовые медали мирового первенства состоится завтра, 17 декабря, начало – в 18:00 мск. Игра за титул чемпиона мира между сборными Франции и Аргентины состоится в воскресенье, 18 декабря. Стартовый свисток арбитра Шимона Марциняка прозвучит в 18:00 мск.

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