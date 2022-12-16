Во Франции жестоко избили человека, который мог насмерть задавить болельщика-подростка

Во Франции госпитализирован мужчина, предположительно, сбивший на машине марокканского болельщика-подростка. Мужчину жёстко избили друзья этого подростка, который в результате ДТП погиб, информирует Actu.
Согласно сведениям источника, в больнице мужчину охраняют представители полиции.
Напомним, накануне во Франции в результате фанатских беспорядков погиб 13-летний подросток (изначально сообщалось, что ему около 14 лет). К автомобилю, в котором находились французские болельщики, подошли марокканские футбольные фанаты и стали срывать флаг «трёхцветных», торчащий из окна. Водитель резко тронулся с места, чтобы вырваться из толпы, и сбил мальчика. От полученных повреждений подросток скончался в клинике.
Машина сбила 14-летнего подростка в результате конфликта фанатов
- 16 декабря 2022
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