Сергей Силкин: матч за третье место на ЧМ ничего не даёт. Какая разница, кто выиграет?

Бывший российский футболист Сергей Силкин считает, что матч за третье место на чемпионате мира ничего не даёт. По его мнению, выход сборной Марокко в полуфинал Мундиаля — это уже исторический момент вне зависимости от итогового места.

«Матч за третье место на ЧМ особо ничего не даёт. Какая разница, кто выиграет? Сборная Марокко попала в полуфинал — это уже исторический момент», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, в матче за третье место чемпионата мира в Катаре сыграют сборные Марокко и Хорватии. Встреча состоится завтра, 17 декабря, начало – в 18:00 по московскому времени. Финальная игра за титул чемпиона мира состоится 18 декабря, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.