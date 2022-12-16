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Сергей Силкин: матч за третье место на ЧМ ничего не даёт. Какая разница, кто выиграет?

Сергей Силкин: матч за третье место на ЧМ ничего не даёт. Какая разница, кто выиграет?
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Бывший российский футболист Сергей Силкин считает, что матч за третье место на чемпионате мира ничего не даёт. По его мнению, выход сборной Марокко в полуфинал Мундиаля — это уже исторический момент вне зависимости от итогового места.

«Матч за третье место на ЧМ особо ничего не даёт. Какая разница, кто выиграет? Сборная Марокко попала в полуфинал — это уже исторический момент», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, в матче за третье место чемпионата мира в Катаре сыграют сборные Марокко и Хорватии. Встреча состоится завтра, 17 декабря, начало – в 18:00 по московскому времени. Финальная игра за титул чемпиона мира состоится 18 декабря, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

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