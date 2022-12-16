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ФИФА объявила о новом формате клубного чемпионата мира с 2025 года

ФИФА объявила о новом формате клубного чемпионата мира с 2025 года
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Президент ФИФА Джанни Инфантино объявил об изменении формата проведения клубного чемпионата мира с 2025 года.

«Новый мужской клубный чемпионат мира пройдёт в 2025 году, в турнире примут участие 32 команды. Мы хотим сделать это соревнование подобным чемпионату мира», — сказал Инфантино на пресс-конференции организации.

Существующий формат клубного чемпионата мира предполагает участие всего шести команд: пяти победителей континентальных турниров и клуба-представителя страны-хозяйки чемпионата.

Также ФИФА объявила о создании товарищеского турнира под названием «Мировая серия», в котором будут принимать участие четыре команды из разных футбольных конфедераций. Кроме того, президент ФИФА заявил о создании женского клубного чемпионата мира.

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