Гранат: «Динамо» нужны точечные усиления. Купят 2–3 игроков — будут бороться за тройку

Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Гранат оценил игру команды в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«В первых турах мне «Динамо» очень понравилось. Команда продолжала играть так же, как при Шварце, но потом что-то пошло не так. Какие-то новые идеи прививал футболистам новый тренер. Игра не заладилась, но к концу первой части сезона команда набрала хороший ход, заслуженно поднялась в турнирной таблице на четвёртое место и показала хороший футбол.

Нужны ли «Динамо» новые футболисты? Нужны точечные усиления. Новая кровь всегда важна для команды. Если клуб купит двух или трёх качественных футболистов, то за тройку точно будут бороться», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

«Динамо» занимает четвёртое место в РПЛ, набрав 29 очков после 17 туров, отставая от идущего третьим «Ростова» на шесть очков.