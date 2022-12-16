Газзаев: Хорватия и Марокко заслуживают бронзы. Матч за третье место на ЧМ — утешительный

Российский специалист Валерий Газзаев поделился мнением о предстоящем матче за третье место чемпионата мира между Марокко и Хорватией.

«Хорватия и Марокко заслужили сыграть матч за третье место. Раньше вроде бы вообще не проводили игр за третье и четвёртое места. Хорватия и Марокко заслуживают бронзовых медалей. Я бы назвал это утешительным матчем.



В полуфинал выходят лучшие команды, которые участвуют на чемпионате мира. Все эти четыре сборные — лучшие команды мирового футбола. Это огромное достижение. Хорватия второй раз подряд попадает в четвёрку лучших сборных мира. Сборная Марокко, безусловно, открытие чемпионата. Своей игрой, нацеленностью, азартом и стремлением она заслужила играть в полуфинале. Все команды, которые добрались до полуфинала чемпионата мира, заслужили это», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.