В ФИФА подтвердили, что формат ЧМ-2026 может быть изменён

Президент FIFA Джанни Инфантино подтвердил информацию о том, что формат следующего чемпионата мира, который состоится в 2026 году в трёх странах (Канаде, Мексике и США), может подвергнуться изменению.
«Был одобрен план с делением на 16 групп по три команды в каждой, но, возможно, это придется пересмотреть. Есть мнения, что 12 групп по четыре сборные будет лучшим вариантом», — передаёт слова Инфантино корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, в данный момент в Катаре завершается чемпионат мира по футболу, в котором осталось ещё две встречи. 17 декабря состоится матч за третье место, в котором сыграют Марокко и Хорватия, начало – в 18:00 мск. 18 декабря решится судьба титула чемпиона мира, за который поспорят сборные Франции и Аргентины, начало матча – в 18:00 по московскому времени.
- 16 декабря 2022
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