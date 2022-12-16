Саймон Джордан: Санчо никогда не был тем игроком, каким его пытаются выставить

Журналист Саймон Джордан поделился мнением о вингере «Манчестер Юнайтед» Джейдоне Санчо, которого главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг отстранил от тренировок с первой командой.

«У него плохой сезон в «Манчестер Юнайтед». Трагедия этого обстоятельства в том, что игрок не так хорош, как многие думают. Нет оправдания тому, что он физически не может играть. Есть ещё психологическая сторона вещей — мы должны судить обо всех на равных, потому что люди недооценивают умственную сторону человеческих проблем. Давайте поместим их в отдельные контексты. Если он физически не в состоянии играть, это непростительно.

Если проблема не в его сознании, то мы должны понять, почему это произошло, прежде чем начнём изливать на него презрение. Но я смотрю на него и думаю, что он всё-таки никогда не был тем игроком, каким его пытаются выставить», — приводит слова Джордана talkSPORT.

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